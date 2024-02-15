” المسلسلات الجديدة ” قائمة مسلسلات رمضان 2024 وتردد القنوات الناقلة لها

لم يتبقي سواء ايام علي حلول الشهر المبارك شهر رمضان الكريم والذي ينتظزه الكثير حيث يترقب الجمهور مسلسلات رمضان التي تعرض خلال الشهر الكريم والتي تتميز بطابع مميز وقصة يتاثر بها المشاهدين ومن خلال مقالنا سنتعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024.

قائمة مسلسلات رمضان خلال العام 2024

هناك عدد من المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان والي تعرض علي قناة MBC وهي من ضمن اشهر القنوات التي يتم عرضها عليها حيث انها تعرض تشكيله من المسلسلات المصرية أو المسلسلات السورية أو الخليجية، ومن ضمن المسلسلات التي تعرض عليها وهي:

مسلسل حق عرب.

كما انه سيعرض عتبات البهجة.

عرض المداح الجزء الرابع.

تنفرد بعرض مسلسل صيد العقارب.

مسلسل ب 100 راجل.

ومسلسل أسود باهت.

سيتم عرض مسلسل كوبرا.

كذلك سيتم عرضها لمسلسل صيد العقارب.

كذلك مسلسل مسار إجباري.

ألف ليلة وليلة.

حيث انه سيتم القيام بعرض مسلسل الساعة خمسة.

يعرض عليها مسلسل أولاد الحاج متولى.

الكبير الجزء الثامن.

ايضًا عرض مسلسل بدون مقابل.

تردد قناة ام بي سي مصر

تعتبر من القنوات الاكثر مشاهدة والتي يعرض عليها الكثير من المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان ومنها مسلسل رامز جلال والذي يعرض خلال وقت الافطار كما انه يمكننا من متابعة مسلسلات رمضان علىة القناة من خلال تنزيل تردد قناة MBC لمشاهدة المسلسلات الرمضانية ويتم من خلال هذه البيانات: