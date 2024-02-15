مرتبك بقا كام … الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن كيفية الاستعلام عن الرواتب فقد صرحت الحكومة العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين والتي يصرف في بداية الشهر الميلادي ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكننا القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين ويتم من خلال اتباع عدد من الخطوات ومنها:

يتم في البداية القيام بالدخول إلي الموقع الرسمي بوزارة المالية.

إدخال الاسم، رقم الهوية الوطنية.

النقر علي أيقونة الاستعلام.

إظهار كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

تعمل الوزارة علي تسهيل الاستعلام عن الرواتب وستتم من خلال الدخول على موقع الوزارة بشكل الكتروني.

ما هي اهم شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يوجد عدد من الشروط الهامة حتى يتم القيام بصرف راتب للمتقاعدين ويتم من خلال التالي:

يكون المواطن حاملا للجنسية العراقية.

أن يكون الشخص المتقدم مقيم بالأراضي العراقية.

يكون راتب المواطن لا يتجاوز أل 1000.000 مليون دينار.

لا يقل عمرة عن أل 60 عام.

ما هي اهم الاوراق والمستندات اللازمة للتقديم علي رواتب المتقاعدين

لابد من ان يتم توافر بعض من الاوراق حتى يتم التقدم للحصول على الرواتب ومنها: