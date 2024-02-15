بيت ابوك والمحل راجعين.. طرد المستأجر واخلاء الوحدة + هـذه اخر اخبار قانون الإيجار القديم بحسب قرارات الوزارة

إن السؤال عن حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة يسيطر على الساحة البحثية، لا سيما أن الإيجار القديم قد أخذ حق المالك وأصبح المستأجر يشعر وكأنه صاحب الملك، ولذلك جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم حتى تساوي بين الحقوق والواجبات بين كل من المؤجر والمستأجر، كما أننا وجدنا الكثير من الأشخاص يتساءلون حول آخر التطورات في مشروع قانون الإيجار القديم من ناحية وما هي حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء من ناحية أخرى.

طرد المستأجر واخلاء الوحدة

لقد ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة، ومنها فإننا وجدنا الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يقول إنه على مدار 50 عاما لم يتحدث أي مسؤول عن حتمية إلغاء هذا القانون الذي يأخذ من حق المالك لصالح المستأجر، كما أن هذا القانون يتيح للمستأجر أن يأخذ عين مؤجرة بإيجار زهيد الثمن على الرغم من أنها لو كانت خلية وتم تأجيرها في مثل هذه الأيام ستعود بالنفع على صاحبها.

ومن هنا وجدنا أن جميع الملاك يستغيثون للجهات الحكومية بضرورة الوقوف معهم مع سن قوانين جديدة تضمن للمالك حقه، بالإضافة إلى أن المستشار القانوني أحمد البحيري قد طالب من السيد رئيس الجمهورية ضرورة الاهتمام بهذا الأمر، نظرا لكون هناك بعض المستأجرين يحصلون على العين المؤجرة بالوراثة دون وجه حق.

حالات طرد المستأجر

نظرا لكون الإيجار القديم من أكثر المشاكل المستعصية التي أدت في بعض الأوقات لقتل أحد الأطراف، فإننا وجدنا أن الجهات المسؤولة عن سن تشريعات قانون الإيجار القديم قد قامت بإيضاح حالات طرد المستأجر واخلاء الوحدة، والتي تتلخص فيما يلي