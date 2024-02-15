الحق اشتري فوانيس رمضان لعيالك … أسعار فوانيس رمضان 2024 في الأسواق خلال العام

يرغب الكثير من الامهات والاباء التعرف علي سعر الفوانيس وذلك لشرائها لصغارهم بشهر رمضان المبارك، حيث انها تعتبر من ضمن الاحتفال الديني وهي من ضمن تقاليد الشهر الفضيل ومن خلال مقالنا سنتعرف علي أسعار فوانيس رمضان.

أسعار فوانيس رمضان خلال العام

يتم اختلاف أسعار فوانيس رمضان في مصر كل عام ما بين الارتفاع والانخفاض والذي جاءت كما يلي:

بلغ سعر الفانوس بالحجم الصغير حوالي 550 جنيها.

أما عن سعر الفانوس بالحجم الكبير حوالي 950 جنيها.

كما وصل فانوس الخيامية القماش بسعر يصل إلى 100 جنيه.

أما عن سعر فانوس الخيامية 200 جنيه.

سعر الفانوس الذهبي بحجم صغير 250 جنيه.

اما عن سعر الفانوس الصاج الملون 230 جنيه.

يتراوح سعر الفانوس الذهبي بشمعة صغير 135 جنيه.

كما وصل الفانوس تاج الملك 700 جنيه.

فانوس العروسة بأصوات أغاني رمضان 350 جنيه.

أما عن سعر الفانوس بشخصيات كرتونية 300 جنيه.

ما هي اهم أماكن بيع الفوانيس بسعر مناسب

يمكننا ان نقوم بشراء فوانيس رمضان 2024 في مصر من خلال عدد من الاماكن المميزة بها وهي: