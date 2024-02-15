متع صغارك طوال اليوم … استقبال الآن تردد قناة بطوط 2024 النايل سات والعرب سات

يبحث عنها الكثيرون فقد تم الاعلان عن تحديث وتحسين في الجودة مما يجعل الكثير يقبل على مشاهدتها والتي تعرض محتوى مميز علي مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة بطوط 2024 النايل سات والعرب سات.

مميزات قناة بطوط 2024

تتميز قناة بطوط بعدد من المميزات ومنها:

تتميز قناة بطوط بتقديم محتوى متميز يناسب كافة الاعمار.

تعرص قناة بطوط محتواها بافضل جودة عالية في البث.

كما تتمزي بعرض محتواها بدون فواصل إعلانية مزعجة.

تقدم قناة بطوط مجموعة من البرامج والأفلام الكرتونية الشهيرة التي يفضلها الكثير.

تعد وجهة ممتعة حيث تقدم محتوى آمنا وجودة عالية وتعمل على عرض محتوى مناسب وغير مخلي بالادب وتعلم الاطفال الكثير من العادات.

تردد قناة بطوط عبر النايل سات

يمكننا ان نتعرف علي تردد القناة من خلال هذه البيانات وهي:

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط علي القمر الصناعي عرب سات

كما انه يمكننا ان نقوم باستقبال محتوى القناة من خلال هذه البيانات:

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم الأفلام التي تعرض على قناة بطوط

تتميز القناة بعرض الكثير من الأفلام منها الكرتونية والرسوم المتحركة والتي يفضلها عدد كبير من الصغار والكبار ومنها.