كيفية حجز البطاقة الوطنية العراقية الموحدة .. وما هي أهم الشروط المطلوبة لاستخراجها 2024 ؟

يواجه العديد من المواطنين في دولة العراق التحديات المتعلقة بالحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، باعتبارها وثيقة تثبت هوية الفرد العراقي، وفي إطار جهود الحكومة لتسهيل العملية، تقدم الإجراءات عبر الإنترنت، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين وتسهيل عملية الحصول على هذه البطاقة بدلاً من الانتظار في المصالح الحكومية، وسوف نوضح من خلال المقالة التالية عن أهم شروط حجز البطاقة.

كيفية حجز البطاقة الوطنية العراقية

يمكن للمواطنين في العراق استخراج البطاقة الوطنية العراقية الموحدة من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي لإدارة الشؤون الخاصة بالبطاقة الوطنية الإلكترونية.

تحديد الأيقونة المخصصة للبطاقة الوطنية على الموقع.

ملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج المخصص للاستمارة الإلكترونية.

النقر على أيقونة “اكتمال النموذج” وإرسال كافة المستندات المطلوبة، مع التأكد من صحة واكتمال المعلومات.

دفع جميع الرسوم المالية المقررة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

بعد استلام المعاملة وتأكيدها، سيتم إرسال رسالة تحتوي على تأكيد وموعد محدد لاستلام البطاقة الوطنية.

شروط البطاقة الوطنية العراقية

قبل حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية، يجب توفر عدة شروط في المواطن العراقي قبل التقديم ومنها التالي.