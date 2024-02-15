سارع واضبط التردد الجديد لقناة السلام الليبية (2024) على القمر الصناعي نايل سات

يسعى العديد من المشاهدين لتثبيت تردد قناة سلام الليبية الجديد على النايل سات بعد التحديث الأخير الذي طرأ عليها، وهي قناة ليبية تقدم تشكيلة متنوعة من المحتويات في عدة مجالات، وتركز بشكل خاص على القضايا والشؤون الداخلية في ليبيا، فضلاً عن مجموعة من البرامج الأخرى وآخر التطورات الإخبارية المتعلقة بالشؤون العربية والتطورات السياسية في مختلف الدول العربية، يمكن الآن لجميع محبي هذه القناة الحصول على التردد الجديد وجميع المعلومات المتعلقة بها من خلال الفقرات التالية.

لمحة عن تردد قناة سلام الليبية وبرامجها المتنوعة

قناة سلام هي إحدى القنوات الفضائية الليبية الحديثة، التي تأسست مواكبةً للتطورات في ليبيا بعد فترة طويلة من التقلبات الأمنية التي شهدت تغييراً جذرياً في حياة المواطنين، وأصبحت القناة تتميز بتنوع برامجها ومسلسلاتها التي يتم بثها بتقنيات حديثة وجودة عالية مجاناً، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين، تسعى قناة سلام الليبية لتضمين مجموعة متنوعة من الأفكار في جدول برامجها، وعرض برامج تلبي احتياجات واهتمامات الجماهير الليبية في جميع المجالات.

تردد قناة سلام الليبية الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

لمتابعة بث قناة سلام الليبية الفضائية على قمر نايل سات، ينبغي ضبط جهاز الرسيفر لديكم على التردد الموجود في الجدول التالي:

التردد: 10971 (H)

27500

7/8

يذكر أن قناة سلام الليبية تبث برامجها بدقة عالية الجودة، ولكن يمكن للمشاهدين استقبالها على أجهزتهم في حال كانت عادية دون أي مشاكل، كما سيكون اسم القناة في قائمة القنوات ظاهراً باسم “Salam TV HD”.