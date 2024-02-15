تردد القنوات
“لعشاق عالم الحيوان” .. اتفرج على قناة National Geographic ناشينوال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية 2024
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من أبرز القنوات المتواجدة على النايل سات، حيث تتخذ من الوثائقيات وعالم الحيوان محوراً لبرامجها المميزة، كما تعتبر هذه القناة بارزة في مجال الوثائقيات، حيث تقدم محتوى ثقافي وتعليمي على مدار الساعة، إذا كنت من عشاق الأفلام الوثائقية وترغب في مشاهدة محتوى مميز، فيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات
- التردد: 11226.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 30000.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد القناة على عرب سات
- التردد: 11804.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
كيف يمكمك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات بسهولة عبر الرسيفر، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- اضغط على زر “القائمة” على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- اختر الخيارات أو “الإعدادات” من القائمة الرئيسية.
- اختر خيار “التركيب” أو “البحث عن القنوات”، قد يظهر باسم مختلف حسب نوع جهاز الرسيفر.
- اختر “التركيب اليدوي” أو “بحث يدوي”.
- اختر القمر الصناعي الذي تريد ضبط التردد عليه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.
- املأ البيانات المطلوبة مثل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على “بحث” أو “تثبيت”.
- سيبدأ الرسيفر في البحث عن القنوات على التردد الذي قمت بإدخاله.
- بعد البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المتاحة على التردد المحدد.
- ابحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك واضغط على زر “حفظ” أو “تأكيد”.
- الآن يمكنك متابعة كل البرامج الوثائقية باستمتاع مع العائلة.