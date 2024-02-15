“لعشاق عالم الحيوان” .. اتفرج على قناة National Geographic ناشينوال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية 2024

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من أبرز القنوات المتواجدة على النايل سات، حيث تتخذ من الوثائقيات وعالم الحيوان محوراً لبرامجها المميزة، كما تعتبر هذه القناة بارزة في مجال الوثائقيات، حيث تقدم محتوى ثقافي وتعليمي على مدار الساعة، إذا كنت من عشاق الأفلام الوثائقية وترغب في مشاهدة محتوى مميز، فيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

كيف يمكمك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات بسهولة عبر الرسيفر، وذلك من خلال الخطوات التالية: