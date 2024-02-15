اسعد أولادك حالا واستقبل تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية 2024

تردد قناة طيور الجنة، من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة للأطفال، قناة طيور الجنة التي نجحت على مدار سنوات طويلة في تكوين جماهيرية كبيرة لها من كافة أنحاء الوطن العربي، فقد تميزت القناة بوجود فريق عمل مميز في تأليف الأغاني وإخراجها، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

قناة طيور الجنة التي تقدم مجموعة من أفضل الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية، والتي حفظها الأطفال وصاروا يرددونها لما يميزها من إيقاع مميز وكلمات هادفة، الغرض منها تعليم الصغار أساسيات الدين والسلوكيات الحسنة والأخلاق الطيبة، لذا يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد القناة وكيفية استقبالها على جهاز الرسيفر، وفيما يلي سنوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وإعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11393

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

وحرصًا من مسئولي قناة طيور الجنة على نقل برامجها الى كافة البيوت العربية قامت ببث القناة على أكثر من قمر صناعي وبأعلى جودة ممكنة حتى يستمتع محبي القناة بمشاهدتها على مدار اليوم بدون تقطيع أو أي مشاكل متعلقة بالبث، وقد يتغير التردد من حين لآخر لضمان وصول أفضل خدمة للجمهور، وفيما يلي نستعرض لكم إعدادات ضبط تردد قناة طيور الجنة على العرب سات :