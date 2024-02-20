مستني إيه نقرة واحدة هتاخد الآف الجوائز المجانية والمكافآت”..أحدث الأكواد لعشاق الجيمز 2024 Free Fire وكيفية تنزيل اللعبة على الأندرويد والآيفون

يتسابق جماهير ولاعبو لعبة Free Fire بشكل حماسي للحصول على الأكواد الجديدة التي تقدم مكافآت قيمة وتحسين تجربة اللعب، باستخدام هذه الأكواد، حيث يمكن للمستخدمين تحسين تجربتهم داخل اللعبة والاستمتاع بالمزيد من المكافآت والجواهر، إليك كيفية تحميل لعبة Free Fire على هواتف iPhone وAndroid، بالإضافة إلى بعض الأكواد المميزة من خلال تلك المقالة.

تحميل Free Fire من هواتف الآيفون

كيفية تنزيل اللعبة على هاتف الآيفون.

قم بالنقر على أيقونة App Store على شاشة جهازك.

اذهب إلى خانة البحث في أسفل الشاشة واكتب “Free Fire”، ثم اختر اللعبة من النتائج.

انقر على زر “تثبيت” واتبع التعليمات لإدخال كلمة المرور أو استخدام Touch ID/Face ID للتحقق.

ابمجرد اكتمال التثبيت، انقر على زر “فتح” لبدء تشغيل لعبة Free Fire على جهاز iPhone الخاص بك.

تحميل Free Fire من هواتف الأندرويد

يمكنك تنزيل لعبة Free Fire من خلال اتباع الخطوات التالية.

افتح متجر Google Play على جهازك.

اضغط على زر البحث واكتب “Free Fire”، ثم اختر اللعبة من النتائج.

انقر على زر “تثبيت” وانتظر حتى تنتهي عملية التثبيت.

بعد اكتمال التثبيت، انقر على زر “فتح” لبدء تشغيل Free Fire على جهاز Android الخاص بك.

أحدث الأكواد المميزة في لعبة Free Fire