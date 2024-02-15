“من بختك الشغلانة دي”.. وظائف وزارة العمل بمرتبات شهرية مجزية للشباب والبنات في 13 محافظة

مطلوب فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية وظائف وزارة العمل 2024، وهذا لعدد من التخصصات المطلوبة في 13 محافظة، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ايضا، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وكذلك توفير تلك الوظائف التي تُعلن عنها “الوزارة” من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، نتعرف على كافة التفاصيل فى هذا المقال.

وظائف وزارة العمل 2024

لقد أعلنت الوزارة عن وظائف وزارة العمل 2024، التي تلقتها من قبل 38 شركة من القطاع الخاص لطلب 3261 وظيفة متوفرة برواتب تبدأ من 3500 جنيه، ويتم التقديم خلال الشهر الجاري.

أماكن التقديم فى الوظائف

سيكون التقديم للراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة العمل 2024 بعدة طرق منها الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مديريات العمل في المحافظات المُعلن فيها، ومكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

بالنسبة للمحافظات المطلوب التوظيف فيها جاءت كالتالي:(دمياط، الشرقية، القاهرة، الوادي الجديد، الفيوم، القليوبية، البحيرة، الجيزة، الغربية، أسيوط، الدقهلية، سوهاج، قنا) وأما الوظائف المطلوبة كالتالي: