فرصة عمرك .. هل تم فتح” تأشيرات الكويت ” للمصريين 2024 لطلب العمالة والموظفين + اعرف سعر التأشيرة فورا

بالنسبه لتأشيرات الكويت للمصرين يرغب الكثير من المصريين السفر لدولة الكويت ولذلك يسألون عن موعد فتح تأشيرات الكويت التي يمكن الحصول عليها والذهاب إلى دولة الكويت للعمل أو السياحة حيث أن العام الماضي قد أغلقت دولة الكويت السفر للمصريين بداخلها وكانت مغلقة على نفسها ولكن هذا العام قد تغير القانون وتم فتح باب السفر وأصبح المصريون بإمكانهم الآن السفر إلى الكويت واستخراج تأشيرة عمل أو سياحة و سنخبركم بكافة التفاصيل.

متي يتم فتح تأشيرات الكويت للمصريين

في الفترة الأخيرة قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الكويت قامت بفتح باب التأشيرات للمصريين من أجل السفر سواء كان ذلك من أجل العمل أو الزيارة أو الإقامة ولكن تم اصدار قرار من دولة الكويت بنفسها بأن لم يتم تحديد موعد بشكل رسمي لفتح التأشيرات مرة أخرى منذ أن تم غلقها العام الماضي.

ما هو سعر تأشيرات الكويت بالنسبة للمصريين

وزارة الداخلية في الكويت قد أوضحت بأن أسعار التأشيرات يختلف ذلك على حسب نوع التأشيرة إما للعمل أو السياحة أو الزيارة ولذلك فإنه لا يوجد سعر محدد لها أما بالنسبة لسعر تأشيرة المصريين للسفر لدولة الكويت فهو يكون بمبلغ مالي قدره 30 دولار وهذا المبلغ محدد السعر التأشيرة فقط والجدير بالذكر بأن نفس المبلغ الذي يتم تحديده لكل شخص كويتي يذهب إلى مصر.

ما هي التأشيرة المتاحة من دولة الكويت إلى مصر

يوجد الكثير من أنواع التأشيرات التي يمكن الحصول عليها للسفر إلى دولة الكويت وهذه التأشيرات تختلف على حسب سبب السفر حيث على سبيل المثال: