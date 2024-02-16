أكلة خفيفة وسريعة.. فطيرة المقلاة السريعة بحشوة الجبنة مناسبة للسحور

تحتاج كل أم وربة منزل إلى العديد من الوصفات السريعة والسهلة لتجهيزها سريعًا لوجبة الفطار أو العشاء وأيضًا خفيفة لتناسب وجبات السحور، لذلك سنقدم لكي عزيزتي طريقة سهلة لعمل فطيرة المقلاة السريعة بحشوة الجنبة اللذيذة جدًا، يمكنك تجهيزها في وقت قليل وبدون جهد كبير وقدمي لأسرتك أكلات متنوعة ومختلفة دائمًا.

مكونات فطيرة المقلاة السريعة

من منا لا يحب الأكلات السريعة والخفيفة خاصة في رمضان، فطيرة المقلاة السريعة تعتبر واحدة من هذه الوصفات التي يمكن تجهيزها في وقت سريع، لنتعرف على مكونات الفطيرة بالتفصيل في النقاط التالية:

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

كوبان ونصف من اللبن الدافئ “الحليب”.

نصف كوب زيت نباتي.

أثنين حبة بيض.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرى بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كيلو من الجنبة العكاوي المبشورة أو أي نوع من الجبنات المفضلة.

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع صغير جدًا.

ثمرة طماطم مقطعة صغير جدًا.

نصف كوب زيتون مقطع.

نصف كوب بقودنس مفروم.

طريقة عمل فطيرة المقلاة السريعة خطوة بخطوة