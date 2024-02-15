اضبطها لأطفالك.. تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024 وهيقضوا وقت ممتع

قناة روتانا كيدز واحدة من القنوات المتخصصة للأطفال التي تقدم محتوى مناسب وبسيط يحفظه الأطفال في مختلف أعمارهم، حيث تقدم عدد كبير من الأفلام الكرتونية المفضلة للأطفال، إلى جانب العديد من البرامج والفقرات التعليمية التي تساعد على تنمية مهارات الطفل وزيادة الوعي لديهم، لذلك سنوضح لكم تردد قناة روتانا كيدز الجديد على كل الأقمار الصناعية بالتفصيل، تابعونا.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد على كل الأقمار الصناعي

تعتبر قناة روتانا كيدز واحدة من أهم القنوات التي يفضلها الكثير من الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم الكثير من الفقرات والأفلام على مدار اليوم بالمجان بدون رسوم أو اشتراك، أما بالنسبة إلى تردد قناة روتانا كيدز على كل الأقمار الصناعية فهي كالتالي:

تردد قناة روتانا كيدز علي نايل سات

تردد القناة هو : 11296.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

تردد قناة روتانا كيدز علي عرب سات

تردد القناة هو: 12341.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

عن قناة روتانا كيدز

تم اطلاق بث قناة روتانا كيدز في أوائل شهر إبريل مع انتشار فيروس كورونا، حيث كان الهدف منها هو تسلية الأطفال في هذه الفترة التي تم فيها إقرار الحظر والحجز الصحي، حيث تستهدف هذه القناة الأطفال، كما تقدم عدد من البرامج مثل:

برنامج أهلا سمسم.

وأيضًا صغار ستار.

مغامرات روبن هود.

وبرنامج فريق الصحة.

طريقة ضبط التردد على الريسيفر