” للأغنياء فقط “.. سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max‏ في جميع الدول العربية .. جهز سعره

انتشرت هواتف الآيفون بشكل كبير بجميع إصدارها وأنواعها ومنها iPhone 13 Pro max حيث يعتبر واحد من أفضل الهواتف وذلك لما له من مميزات ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة سعره ومواصفاته لشرائه حيث أن هذا النوع يعتبر من أفضل الإصدارات لشركة آبل ولذلك يعتبر من الهواتف الأكثر مبيعا وفي المقال سنتعرف على سعر الهاتف.

سعر هاتف iPhone 13 pro max في الدول العربية

إن هاتف آيفون بأنواعه يعتبر سعره مرتفع نسبيا وذلك مقارنة بأنواع الهواتف الأخري وذلك يعود إلى استيراده حيث أنه يتم الحصول عليه من الدول الأجنبية وبالتالي فإن سعره يكون بسبب الجمارك وسعر العملة والضرائب وغيرها ويختلف سعره من دولة إلى أخرى سواء كانت عربية أو أجنبية وكذلك على حسب شركة البيع.

الهاتف سعة 128 جيجابايت سعره 4520 ريال سعودي، والهاتف سعة 1 تيرابايت سعره 6500 ريال.

الهاتف سعة 128 جيجابايت سعره 29499 جنيه مصري، والهاتف سعة 1 تيرابايت سعره 54999 جنيه مصري.

الهاتف سعة 128 جيجابايت سعره 2800 درهم إماراتي، والهاتف سعة 1 تيرابايت سعره 4450 درهم إماراتي.

الهاتف سعة 128 جيجابايت سعره 349 دينار كويتي، والهاتف سعة 1 تيرابايت سعره 620 دينار كويتي.

الهاتف سعة 128 جيجابايت سعره 4499 ريال قطري، والهاتف سعة 1 تيرابايت سعره 5099 ريال قطري.

عوامل تؤثر على سعر هاتف آيفون 13 pro max

يوجد عدة عوامل تؤثر على سعر هاتف الآيفون ومنها ما يلي:

سعر صرف العملة: إن سعر العملة يؤثر على سعر الهاتف وذلك على حسب سعر الدولار الأمريكي.

الضرائب: تقوم الدولة بفرض الضرائب على الهاتف وذلك بسبب استيرادها مما يسبب إرتفاع سعرها.

القيمة الجمركية: الكثير من الدول العربية تقوم بفرض رسوم على الهاتف مما يسبب إرتفاع سعرها.

مواصفات هاتف آيفون 13 iphone 13

إن آيفون 13 له الكثير من المميزات ومنها ما يلي: