“آللهم صيبا نافعا”… ادعية نزول المطر 2024 وأفضل اذكار المطر والرعد والبرق

في لحظات نزول المطر، يفتح باب السماء لاستقبال الدعوات والرجاء في الاستجابة، ويُعد هذا الوقت فرصة عظيمة للمسلمين لتقديم أدعيتهم بقلوب صادقة وأمل كبير في قبولها، مع حلول عام 2024، يُجدد المسلمون العزم على استغلال هذه اللحظات الروحانية بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، طلبًا للخير، والرحمة، والغفران، تعتبر ادعية نزول المطر

من الأدعية التي يُرجى فيها استجابة الدعوات لما له من خصوصية، حيث يرتبط نزول المطر بالرحمة والبركة من السماء.

ادعية نزول المطر 2024 مستجابة إن شاء الله

اللهم إني أطلب منك الخير كله، خير ما في هذا الوقت وخير ما أنزلته فيه، وأستعيذ بك من الشر كله، شر ما في هذا الوقت وشر ما أنزلته فيه.

يا الله، نقّ قلبي ويسّر أمري وأدخل السعادة على حياتي، واقبل صلاتي وعباداتي، واستجب دعائي وفرج همي وغمي، واغفر زلاتي وأصلح حالي، وأزح حزني ونوّر وجهي، واجعلني من الريان مرورًا والفردوس مثواي ومن شرب الكوثر نصيبي، واجعل لي حظًا فيما أحب.

اللهم أنزل علينا مطرًا مغيثًا، مريحًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تجعلنا محل ابتلاءك، وارزقنا من فضلك الواسع يا خالق الكون، اللهم اصرف عنا غضبك وعذابك، وأعطنا الصحة قبل ذلك.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، واغفر لنا، وتقبل منا، واعف عنا، واكتب لنا ولجميع الخلق الفوز بجناتك، وارضَ عن جميع مخلوقاتك وارحمهم، يا رب العالمين.

أفضل اذكار المطر والرعد والبرق

عند نزول المطر وحدوث الرعد والبرق، يُستحب الإكثار من الذكر والدعاء، إذ تُعد هذه الأوقات من الأوقات التي يُرجى فيها استجابة الدعاء، إليكم بعض الأذكار وادعية نزول المطر 2024 المستحبة في هذه الأوقات:

“اللهم صيباً نافعاً”: دعاء عند بداية نزول المطر.”

“مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته”: يُقال بعد أن يشتد المطر ويستمر.”

“سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.”

“اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا غيث مغيث مريئ مريع نافع غير ضار، عاجل غير آجل”.

كيف أدعو لنفسي في المطر؟

عند نزول المطر، يمكنك رفع يديك والدعاء بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، مثل طلب العفو والعافية، الرزق، الهداية، وتحقيق الأمنيات، مع الإخلاص في الدعاء واليقين بالإجابة.

ما هو الدعاء المستحب ذكره عند نزول المطر؟

من ادعية نزول المطر 2024 المستحبة قول: “اللهم صيبًا نافعًا”، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب فيه الخير والبركة من السماء.

من أجمل الأدعية عند نزول المطر؟

أجمل ادعية نزول المطر 2024 هي التي تخرج من القلب بإخلاص، ومنها: “اللهم اجعله مطر خير وبركة، ولا تجعله مطر عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.”

هل يستجيب الله الدعاء عند نزول المطر؟

نعم، يعتبر وقت نزول المطر من الأوقات التي يُرجى فيها استجابة الدعاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أوقاتًا يستجاب فيها الدعاء، ومنها عند نزول المطر، فهو وقت فضل ورحمة من الله تعالى، يجب استغلاله في الدعاء والتضرع إلى الله بما في القلب من حاجات.