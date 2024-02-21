شوف اسمك نزل.. اسماء المشمولين في الرعايه الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي الرسمية

اسماء المشمولين في الرعايه الاجتماعية 2024 بالعراق من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا خلال الشهر الحالي فبراير 2024، وذلك حتى يمكن وصول الدعم لمستحقيه من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وقد تقرر أن يتم الإعلان عن هذه المنحة على الإنترنت إلكترونيًا، من خلال الرابط الرسمي لموقع مظلتي، مما يجعل عملية الحصول على الأسماء أكثر سهولة، ويمكننا التعرف على كل ما يتعلق بالمشمولين في الرعاية الإجتماعية من حيث الأسماء والشروط من خلال هذه الموضوع.

اسماء المشمولين في الرعايه الاجتماعية 2024 بالعراق

اسماء المشمولين في الرعايه الاجتماعية 2024 بالعراق يمكن الحصول عليها من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

القيام بعمل حساب وتسجيل الدخول على الرسمي لمظلتي.

سيطلب الموقع إدخال بريدك الإلكتروني، وكلمة المرور بشكل صحيح.

يتم اختيار “قسم الرعاية الإجتماعية”.

النقر على كشوفات المستفيدين.

كذلك يتم اختيار “المستفيدين من الدفعة السادسة”.

ستظهر أمامك القائمة التي تشمل أسماء المستفيدين.

في حالة إذا كنت تريد معرفة باقي التفاصيل، قم باختيار الوطني الخاص بك.

الشروط المحددة لبرنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق

قامت “وزارة العمل والشئون الإجتماعية” في العراق بوضع بعض الشرط التي يجب توافرها حتى يمكن من خلالها استفادة الأشخاص بالرعاية الإجتماعية، والتي منها ما يلي: