تراجع مفاجئ لهذه المنتخبات.. تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 فبراير بعد انتهاء بطولتي كاس آسيا وافريقيا

تعتبر كرة القدم من الرياضات الشعبية عالمياً، حيث تجمع بين الحماس والمتعة والتنافسية، ينتظر الملايين من عشاق اللعبة حول العالم تصنيف الفيفا للمنتخبات، والذي يعد مؤشراً هاماً لأداء المنتخبات الوطنية على المستوى الدولي.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيف المنتخبات لعام 2024، وقد جاءت القائمة كما يلي:

الأرجنتين فرنسا إنجلترا بلجيكا البرازيل هولندا البرتغال أسبانيا إيطاليا كرواتيا أوروجواي أمريكا

يظل المغرب هو الفريق العربي الوحيد في قائمة التصنيف بالمرتبة الثالثة عشرة، تليه تونس والجزائر ومصر.

تصنيف الفيفا للمنتخبات بعد كأس آسيا 2024

بعد انتهاء كأس آسيا 2024، جاء تصنيف الفيفا للمنتخبات الآسيوية كالتالي:

اليابان إيران أستراليا كوريا الجنوبية أوزبكستان العراق قطر السعودية الأردن عمان

تصنيف الفيفا للمنتخبات بعد كأس أفريقيا 2024

بعد اختتام نهائيات كأس أمم إفريقيا لعام 2024، أعلن ترتيب المنتخبات الإفريقية وفقًا لتصنيف الفيفا، حيث تم تحديث اللائحة لتعكس الأداء اللافت والإنجازات المتميزة لكل منتخب خلال هذا الحدث الرياضي البارز وجاء التصنيف كالآتي:

المغرب السنغال تونس الجزائر مصر نيجيريا مالي كوت ديفوار جنوب أفريقيا

يجدر بالذكر أن منتخب السعودية قد شهد تراجعًا ملحوظًا في أدائه، وجاء هذا التراجع بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين في منتصف شهر يناير من عام 2024، فقد تكبد الفريق السعودي هزيمة قاسية أمام منتخب كوستاريكا بنتيجة 3-1، وخسر أيضًا أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف، وتعود هذه النتائج السلبية إلى تراجع مستوى الأداء الذي أظهره المنتخب السعودي، نتيجة للضغط الشديد والإرهاق الذي تعرض له الفريق نتيجة لاختباره في مباراتين خلال فترة زمنية قصيرة، إذ خاض المباراتين في غضون ثلاثة أيام فقط، وتحديدًا في الخامس عشر والثامن عشر من يناير.