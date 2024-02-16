مغامرات كرتونية مضحكة..تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 لمشاهدة أحلى المسلسلات للأطفال

قناة توم وجيري من القنوات الفضائية المشهورة للأطفال حيث تعلو ضحكات الأطفال الصغار وترتسم البسمة والفرحة على وجوههم البريئة بشكل جميل عند مشاهدة قناة توم وجيري، وذلك لأن هذه القناة تقدم أشهر وأجمل المسلسلات والأفلام الكرتونية التي يبحث عنها أغلب الأطفال والتي يقضون برفقتها أوقاتًا ملؤها المتعة والتشويق، وهذا الأمر جعل الأهل يشعرون بالفرح والسعادة عند رؤية أطفالهم يستمتعون بوقتهم ويضحكون من قلوبهم، لذلك تشهد محركات جوجل الكثير من عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديدة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وسوف نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، تابعونا.

ضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة

هناك عدة خطوات سهلة وبسيطة تمكنك من تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديدة، حيث يجب أن يتم ضغط زر القائمة من الريموت الخاص بجهازك، ثم اختيار كلمة بحث والضغط عليها، وبعد ذلك يجب أن تقوم بتحديد القمر الصناعي الذي سيتم تثبيت القناة عليه، ثم كتابة معلومات التردد الجديد للقناة مع الضغط فوق زر البحث، وبذلك يمكنك حفظ قناة توم وجيري الجديدة في قائمة القنوات بكل سهولة، أما بالنسبة لتفاصيل تردد القناة على الأقمار الصناعية فهو كالآتي لمشاهدة ومتابعة أحدث الأفلام الكرتونية الشهيرة على قناة توم وجيري.

هنا تردد قناة توم وجيري الجديدة عبر قمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

حدث تردد قناة توم وجيري عبر قمر عرب سات