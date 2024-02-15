“من هنا results.mlazemna” الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي بالعراق PDF 

ظهرت في عدد من محافظات العراق نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي ومن المتوقع أن تظهر نتائج باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم تنزيلها فور نزولها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وكان الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر والتي سيتحدد على أساسها مصير أبناءهم التعليمي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط النتائج. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي بالعراق

تم الإعلان في الساعات السابقة عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي في عدد من المحافظات العراقية وهي الأنبار وصلاح الدين والكرخ والرصافة وديالي وذلك بعد أن تم تصحيح أوراق الامتحانات ومراجهتها ورصد الدرجات، وقد أتاحت وزارة التعليم العراقية النتيجة على أكثر من منصة ليتمكن ولي الأمر من الإطلاع على النتيجة بسهولة، وعند ظهور نتائج باقي المحافظات سيتم التصريح بذلك عبر الحسابات الرسمية لوزارة التعليم على الفيس بوك والتليجرام، وفيما يلي سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة :

الدخول الى موقع نتائجنا الإلكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.

حدد المحافظة التابع لها والتي يوجد بجانبها حالة تم الرفع ثم اضغط على أيقونة “تنزيل”.

ستتحمل على جهازك قائمة الأسماء ونتيجة كل اسم.

راجع الاسم والتقييمات المدرجة بجوار كل مادة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي

يمكن أيضًا للباحثين عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي الاستعلام عن النتيجة عبر موقع ناجح الالكتروني والذي تنزل عليه النتيجة فور إعلان ظهورها، وللاستعلام قم باتباع الخطوات الآتية :