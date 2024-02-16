لينك تنزيل pdf نتائج الثالث متوسط بالعراق الدور الاول لجميع المحافظات لدى وزارة التربية العراقية

يبذل الطلاب والطالبات قبل الامتحان جهدًا كبيرًا في المذاكرة والدراسة لساعات طويلة سعيًا لتحقيق النجاح والتفوق والحصول على أعلى الدرجات، وينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق ظهور النتائج وهم في حالة قلق وتوتر، وتزايدت التساؤلات وعمليات البحث من قبل الطلاب وأهاليهم لمعرفة موعد ظهور النتائج، وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث متوسط الدور الأول فور انتهاء اللجنة من رصد درجات الطلاب وتصحيح كافة الأوراق وتدقيق النتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وجاء عن الوزارة أيضًا بأنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول فور ظهورها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية.

كشوفات نتائج الثالث متوسط بالعراق الدور الاول 2024

تعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول من الأمور المهمة التي تشغل بال وتفكير عدد كبير من الطلاب والطالبات في كافة محافظات العراق، حيث ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج امتحانات أبنائهم لمعرفة مستواهم والاطلاع على درجاتهم في كافة المواد، ويمكن للأهل الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلال القيام بالدخول على موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية حيث متاح بالرقم الامتحاني التعرف على النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024