“احجزها من HERE”طريقة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية 2024 وأهم الشروط المطلوبة

حاليًا، يتزايد اهتمام المواطنين في جمهورية العراق بالعثور على طريقة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية 2024 عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية، يُتيح هذا الرابط الفرصة لجميع المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات الوصول إلى استمارة الحجز الإلكتروني وتنزيلها، وذلك بدون الحاجة إلى زيارة أي من مكاتب مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

طريقة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية 2024

اليكم طريقة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية 2024:

ابدأ بزيارة البوابة الرسمية لشؤون البطاقة الوطنية في العراق.

ثم بعد ذلك انقر على خدمات البطاقة الوطنية.

اختر خيار حجز مواعيد البطاقة الوطنية.

ستظهر لك الأوقات المتاحة والأيام للاختيار.

حدد اليوم الذي يناسب جدولك.

ثم قم بتحديد رقم الجوال لتأكيد عملية الحجز.

انقر على أيقونة “انتهاء” لإكمال العملية.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تحديد موعد مناسب للحصول على بطاقتك الوطنية العراقية، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتاحة، مما يوفر الوقت والجهد.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

ليتسنى للمواطن الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية، ومن أبرزها:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على البطاقة قد بلغ من العمر 18 عامًا على الأقل.

كما يجب أن يكون صاحب الطلب من الجنسية العراقية.

على صاحب الطلب أن يقوم بحجز موعد للحصول على البطاقة قبل مرور ثلاثة أيام على المراجعة المقررة التي يتم إجراؤها بواسطة الجهات المختصة.

يتطلب من المواطن دفع مبلغ مالي قدره 5000 دينار عراقي، وهو مبلغ يتم توجيهه إلى خزينة وزارة الداخلية العراقية.

بهذه الشروط، يتسنى للمواطن إجراء عملية حجز موعد بكل يسر وسهولة، مع الالتزام بالمعايير والإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة في تقديم خدمات البطاقة الوطنية.