نزلها واستمتع باجمل الأفلام تردد قناة روتانا سينما 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة روتانا سينما، تعتبر قناة روتانا من أشهر قنوات الافلام في الوطن العربي، والتي حققت نجاح كبير في عالم السينما، كما أن لها لمسة فريدة من نوعها في عرض مختلف أنواع الأفلام، والتي استطاعت تحقيق الشهرة بشكل كبير وجذب عدد هائل من المتابعين، فأصبحت الإختيار الأول لمشاهدة ومتابعة الأفلام، وذلك لأنها تعمل على تقليل الفواصل الإعلانية التي تجعل الجو يسوده الملل، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم تردد هذه القناة وكيفية الحصول عليها.

تردد قناة روتانا سينما 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تتميز هذه القناة بسهولة الحصول عليها، ويمكنكم استقبال تردد قناة روتانا سينما من خلال استخدام البيانات الآتية:

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات:-

تردد القناة الجديد 12226

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط القناة على الجهاز الاستقبال؟

لتتمكنوا من استقبال القناة، تابعوا الخطوات الآتية واحدة تلو الأخرى: