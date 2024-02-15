تسعيرة خاصه هذا العام.. رابط التقديم فى الحج بتونس 2024 عبر وزارة الشؤون الدينية

بموجب بيان صادر يوم الثلاثاء الموافق 13 فيفري/شباط 2024، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تحديد تسعيرة الحج في تونس لموسم 1445هـ /2024 م، حيث تبلغ 19.970.000 دينار تونسي (ما يعادل حوالي 6.3 ألف دولار)، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتيسير أداء فريضة الحج على المواطنين، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق تجربة حج ميسرة ومريحة.

تسعيرة الحج لموسم 2024 من تونس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس عن تسعيرة الحج لموسم 1445هـ /2024 م، وتوزعت هذه التكاليف كما يلي:

الخدمات المقدمة من شركة الخدمات الوطنية والإقامات بلغت 16.400.000 دينار.

فيما بلغت معلوم تذكرة السفر المقدمة من شركة الخطوط التونسية 3.570.000 دينار.

يذكر أن تكلفة الحج الجملية للموسم السابق (1444 هــ /2023 م) بلغت 19.400.000 دينار، في حين كانت في الموسم السابق له (1443هـ / 2022م) حوالي 16.400،000 دينار.

قررت الوزارة تمديد فترة التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1445 هـ / 2024 م حتى الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع المرسمين بالقوائم النهائية إلى مراجعة أقرب مكتب بريد ابتداءً من يوم الأربعاء 14 فيفري/شباط 2024 لخلاص معلوم الحج الجملي والحصول على بطاقة مسبقة الدفع (e-dinarsmart) لتقديمها في الشبابيك الموحدة.

الوثائق المطلوبه للحج لموسم 2024 تونس

بناءً على دعوة الوزارة بأداء فريضة الحج في هذا العام على الاتجاه إلى الشباك الموحد في مركز كل ولاية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16 فبراير/شباط 2024، وفقًا للجدول الزمني الصادر في هذا السياق، يتعين على كل حاج الحضور إلى الشباك الموحد في ولايته وإحضار ما يلي: