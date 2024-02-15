فرح العيال ” وابسطهم على تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات بأعلي جودة ثبتها الآن وأتفرج مجانا
تبحث الكثير من الامهات عن تردد قناة طيور الجنة 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم قناة طيور الجنة أروع الأغاني والبرامج المصممة خصيصًا للأطفال، مع التركيز على تنمية مهاراتهم، يتطلع العديد من الأهالي والعائلات إلى هذه القناة بحثًا عن تجارب تعليمية وترفيهية لأطفالهم، من خلال مقالنا عبر موقع البديل سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي النايل سات لضمان مشاهدة الأغاني والبرامج الجذابة التي تُقدم للأطفال حالياً على هذه القناة.
تردد قناة طيور الجنة 2024
يُمكن لمحبي قناة طيور الجنة الاستمتاع بالتردد الجديد الذي يقدم العديد من البرامج والأغاني والأناشيد المميزة، تُعتبر القناة مصدرًا للمحتوى التعليمي والإرشادي الهادف للأطفال، حيث تُرسخ مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي بشكل إيجابي، يُقدم تردد القناة على نايل سات الجديد كما يلي:
- التردد: 11393.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
- الجودة: إتش دي.
- استقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
أما تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:
- التردد: 11315.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
باستخدام هذه الإعدادات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية وفي أي وقت يروق لهم.
مميزات قناة طيور الجنة الفضائية
تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات ملفتة، منها:
- تقدم القناة مجموعة من البرامج المفيدة التي تعين الأمهات والآباء على تربية أطفالهم بشكل سليم، مع التركيز على القيم والأخلاق الصحيحة.
- تحرص القناة على تقديم أفضل جودة في بثها عبر الأقمار الصناعية، وتسعى لتقديم صورة واضحة ونقية للمشاهدين.
- تُعد قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات التي تعزز تعليم وتربية الأطفال، مما يجعل الأهل يثقون في ترك أطفالهم لمشاهدتها بحرية.
- تقدم القناة محتواها الهادف دون انقطاع، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالبرامج والأغاني في أي وقت يروق لهم.
- تهتم القناة بتقديم مجموعة من الأغاني المصحوبة بمؤثرات صوتية تعزز فعالية الرسالة التعليمية وتجعل الخبرات الصوتية للأطفال أكثر إثارة وتأثيراً.