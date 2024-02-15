فرح العيال ” وابسطهم على تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات بأعلي جودة ثبتها الآن وأتفرج مجانا

تبحث الكثير من الامهات عن تردد قناة طيور الجنة 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم قناة طيور الجنة أروع الأغاني والبرامج المصممة خصيصًا للأطفال، مع التركيز على تنمية مهاراتهم، يتطلع العديد من الأهالي والعائلات إلى هذه القناة بحثًا عن تجارب تعليمية وترفيهية لأطفالهم، من خلال مقالنا عبر موقع البديل سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي النايل سات لضمان مشاهدة الأغاني والبرامج الجذابة التي تُقدم للأطفال حالياً على هذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يُمكن لمحبي قناة طيور الجنة الاستمتاع بالتردد الجديد الذي يقدم العديد من البرامج والأغاني والأناشيد المميزة، تُعتبر القناة مصدرًا للمحتوى التعليمي والإرشادي الهادف للأطفال، حيث تُرسخ مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي بشكل إيجابي، يُقدم تردد القناة على نايل سات الجديد كما يلي:

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: إتش دي.

استقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية وفي أي وقت يروق لهم.

مميزات قناة طيور الجنة الفضائية

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات ملفتة، منها: