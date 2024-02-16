“latest version” كيفية تحميل لعبة اي فوتبول على الجوال 2024 eFootball PES بيس أحدث إصدار

يتلهف جموع من الناس حول كيفية تحميل لعبة اي فوتبول على الجوال التي تعتبر من أبرز الألعاب الشائعة التي يمارسها أناس على الصعيد العالمي، هذه اللعبة عبارة عن لعبة كروية تضم العديد من الأندية سواء في البطولات الخارجية أو حتى العربية، إذ تحوي مجموعة من أندية كرة القدم المعروفة والمحبوبة لدى العديد، يسعى أفراد كثر إلى اكتشاف طرق تنزيل لعبة بيس على أجهزة الأندرويد والآيفون كذلك سنبين لكم كيفية التحميل على مختلف أنظمة الهواتف المحمولة بالإضافة إلى الحواسيب الشخصية.

كيفية تحميل لعبة اي فوتبول على الجوال

يمكنك الآن الاستمتاع بلعب لعبة اي فوتبول على الهواتف التي يعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآيفون بيسر ودون أي تأخير يؤثر على الهاتف أو التطبيقات المثبتة عليه، وسنشرح لكم الإجراءات اللازمة لذلك في النقاط المقبلة.

على نظام أندرويد، ادخل إلى متجر جوجل بلاي واكتب اسم اللعبة في شريط البحث.

برنامج الآيفون، اذهب إلى متجر تطبيقات آبل وأدخل اسم اللعبة في شريط البحث أيضًا.

اضغط على رمز التنصيب الموجود في أسفل الزاوية اليمنى للعبة بعد ذلك، وبعدها تحلى بالصبر لبعض اللحظات حتى يكتمل التحميل، والذي لن يطول أكثر من بضع ثوان.

ثم نقوم بتشغيل اللعبة ومتابعة الخطوات اللاحقة لكي تتم عملية تثبيت اللعبة على الهاتف، بما يتوافق مع نوع الهاتف الخاص بك، سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو نظام iOS.

كيفية تحميل لعبة اي فوتبول على الكمبيوتر

سنواصل لكم بيان كيفية تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر انطلاقًا من الموقع الإلكتروني الخاص باللعبة، وذلك وفقاً للخطوات الموضحة فيما يلي.