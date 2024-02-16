“رامز قفل اللعبة 2024” تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان وأبرز ضيوف برنامج المقالب الأشهر

ينتظر العديد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية والعالم العربي أجمع معرفة برنامج رامز جلال الجديد ومتى يكون موعده في شهر رمضان المبارك، حيث من المعروف لدى الجميع أنه يتم الإعلان عن البرنامج قبل أسبوع فقط من شهر رمضان، ويبحث أيضا بعض المواطنين عن ضحايا رامز جلال في البرنامج الخاص به لعام 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث لم يتبقى على الشهر المبارك سوى أيام قليلة، وقد اعتدنا خلال شهر رمضان مشاهدة برنامج رامز جلال بمقالب جديدة ومختلفة عن العام الذي يسبقه.

برنامج رامز جلال الجديد في رمضان

يتساءل بعض الأشخاص عن برنامج رامز جلال الجديد في رمضان، حيث يرغبون في معرفة فكرة البرنامج الجديد الخاص برامز جلال لهذا العام، وعن الضحايا التي سوف يقوم باستضافتها لهذا الشهر المبارك، حيث يوجد بعض الأسماء التي قد تم تسريبها عن الضحايا البرنامج، الذي يعرف لهذا الشهر باسم رامز قفل اللعبة 2024، وجاءت هذه الضحايا كالتالي:

النجم محمود العسيلي.

النجمة حنان مطاوع.

النجمة غادة إبراهيم.

اللاعب أحمد عبد القادر.

الحكم نور الدين.

النجم عمرو يوسف.

اللاعب إمام عاشور.

النجم رضا عبد العال.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال 2024

من المعروف لدى جميع المشاهدين لبرنامج رامز جلال أن هذا البرنامج يتم مشاهدته بشكل دائم على قناة mbc السعودية، ويمكن لكافة المواطنين ضبتها من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

قم بضبط التردد الخاص بالقناة وهو: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد قناة mbc مصر على عرب سات

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD

فكرة برنامج رامز جلال الجديد 2024

العديد من المشاهدين المحبين لبرنامج رامز جلال الذي في العادة يتم إذاعته في شهر رمضان المبارك يبحثون عن فكرة البرنامج الجديد لهذا العام، وكانت الفكرة كالتالي: