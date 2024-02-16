PDF نتيجة التمهيدي بالعراق.. نتائج امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بالاسم دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم في عموم المحافظات

تم البدء في اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، للفصل الدراسي الاول من عام 2024، قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن نتائج التمهيدي الخارجي في محافظة الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة، خلال الساعات القليلة الماضية، وتستعد الوزارة لاعلان نتائج التمهيدي الخارجي في باقي المحافظات العراقية، في الساعات القادمة، من المتوقع ان تقوم الوزارة بإعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، في غالبية المحافظات العراقية في يوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بالاسم

تاتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية لتسهيل وتيسير الوصول، الى نتائج الطلاب بشكل سريع ومباشر عبر الإنترنت، ياتي ذلك في إطار التحول التكنولوجي الذي تشهده البلاد واعتمادها على التقنية، لتحسين اداء قطاع التعليم وتسهيل العمليات الادارية، يعد الموقع الالكتروني “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية، منصات هامة للطلاب واولياء الامور للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بسهولة ويسر.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2024 لجميع الطلاب

من المتوقع ان تكون هذه الخطوة مفرحة للطلاب واولياء الامور، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية، ستتيح لهم هذه النتائج فرصة لتقييم اداء الطلاب وتحفيزهم على تحقيق نجاح اكبر، في المراحل الدراسية اللاحقة، كما ستساهم في توجيه الجهود التعليمية، وتحسين جودة التعليم في العراق بشكل عام.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بالاسم

إذا كنت ترغب في معرفة نتائج امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي 2024، باستخدام الاسم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع “نتائج امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي” المخصص للاستعلام عن النتائج.

ابحث عن خيار “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024” وحدده.

ستظهر لك قائمة بالمحافظات المختلفة في العراق. قم باختيار المحافظة التي تقطن فيها.

بعد اختيار المحافظة، ستظهر قائمة باسماء الطلاب المتاحة. ابحث عن اسمك في القائمة.

اذا تم اعتماد وصدور نتيجتك، ستجد كلمة “تنزيل” بجوار اسم المحافظة التي تقطن فيها.

انقر على كلمة “تنزيل” وانتظر لحظات حتى يتم تحميل ملف النتائج على جهازك.

بمجرد تحميل الملف، افتحه وابحث عن اسمك. ستجد درجاتك في جميع المواد بجانب اسمك.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الان الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، بسهولة وملائمة باستخدام الاسم، استعرض الدرجات في جميع المواد، واستمتع بمعرفة تقدمك ونجاحك في الامتحانات.