امتى رؤية الهلال.. كم باقي على شهر رمضان 2024 وما هي الأجازات الرسمية خلال الشهر الكريم

مع بداية العام الجديد يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عبر محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الإجتماعي عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث يريد المسلمون معرفة الموعد المحدد فلكيا، وذلك نظرا لكونه ركن ومن أركان الإسلام، كما أنه من الأشهر المقدسة التي يتقرب فيها العديد من المواطنين المسلمين إلى الله عز وجل.

موعد شهر رمضان

بعض الأشخاص المسلمين في الوطن العربي والعالم أجمع يرغبون في معرفة موعد شهر رمضان، حيث يريدون معرفة الموعد بالتحديد لهذا العام 2024، وجاء هذا الموعد كالتالي:

طبقا للحسابات الفلكية التي قام بالإعلان عنها مركز الفلك الدولي لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 فإنه من المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان هو يوم الاثنين الذي يوافق 11 من شهر مارس لعام 2024.

ويكون الشهر هذا العام 30 يوم على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 هجريا يوم 29 من شهر شعبان.

إجازات شهر رمضان 2024

هناك الكثير من الإجازات الرسمية الأسبوعية أثناء شهر رمضان المبارك لهذا العام والتي يصل عددها إلى ثمانية أيام، وتأتي هذه الإجازات طبقا لما يلي:

أول أيام الإجازة الرسمية في شهر رمضان هو يوم الجمعة الموافق 15 من شهر مارس.

وأيضا يوم السبت الذي يوافق 16 من شهر مارس.

ويوم الجمعة الموافق 22 من شهر فبراير لهذا العام.

وأيضا يوم السبت الموافق 23 من شهر مارس القادم سوف يكون أيضا إجازة رسمية.

يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس لعام 2024 لهذا العام سوف يكون إجازة رسمية أيضا في شهر رمضان المبارك.

يوم السبت الذي يوافق 30 من شهر مارس إجازة رسمية كذلك.

يوم الجمعة الموافق 5 من شهر أبريل لعام 2024 سوف يكون إجازة رسمية في شهر رمضان المبارك.

وكذلك يوم السبت الذي يوافق 6 من شهر أبريل لعام 2024 سيكون إجازة رسمية في الشهر المبارك أيضا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

سوف يكون هناك موعد ليتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، على أن يكون هذا الموعد كالتالي: