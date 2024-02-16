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هتنفعك لرمضان.. طريقة تخزين الفراولة فترة طويلة من غير ما تبوظ
مع قرب شهر رمضان نبدأ بتجهيزات وتخزين الفواكه والخضروات التي تسهل علينا الوقت والجهد في تجهيز وجبات الفطار والحلويات التي نقدمها طوال فترة رمضان، ومن بين هذه الحيل هي طريقة تخزين الفراولة لتبقى فترة طويلة تصل ل3 أشهر سليمة بدون أن تفسد، تابعوا معنا الطريقة بكل تفاصيلها.
تخزين الفراولة فترة طويلة لشهر رمضان
الفراولة واحدة من الفواكه المفضلة جدًا للكثير، حيث نحتاج لتخزين منها كميات خاصة في فترة شهر رمضان لاستخدامها في الحلويات أو للعصائر، لذلك سنوضح لكم طريقة تخزين الفراولة بطريقة صحيح لتبقى عدة أشهر دون أن يتغير لونها أو طعمها، فقط اتبع الخطوات التالية.
خطوات تخزين الفراولة الصحيحة
- بعد شراء كمية من الفراولة التي نرغب في تخزينها، نقوم بغسلها جيدًا عدة مرات بالماء الجاري حتى نتأكد من إنها نظيفة تمامًا.
- ثم نقوم بانتقاء حبات الفراولة الطرية أو الفاسدة ونضعها جانبًا.
- أما حبات الفراولة السليمة والمتماسكة رصها في صينية أو صاج على مناديل مطبخ أو منشف ونحاول أن نجففها من الماء.
- نقوم بنزع الأوراق الخضراء من حبات الفراولة دون نزع الساق الأخضر الصغير.
- نوزع كمية الفراولة في أكياس بلاستيكية مخصصة للتجميد، ثم نخرج منه الهواء تمامًا.
- نربط الأكياس جيدًا حتى لا يدخل فيها هواء أو ماء.
- ثم ندخلها في الفريزر لتجميدها، ويتبقى الفراولة لفترة طويلة من الزمن سليم .
- وقبل الاستخدام نخرجها من الفريزر حتى يذوب الثلج ويمكن عصريها مع قليل من الماء أو اللبن أو أن نستخدمها في الحلويات.