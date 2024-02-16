هتاخد 1000 جنيه من وانت قاعد في بيتك .. حقيقة تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه.. مصدر حكومي يوضح

يمكنك معرفة حقيقة تسجيل العمالة الغير منتظمة، فيما يتعلق بفرصة التسجيل والحصول على 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن توفر هذه الميزة يتوقف على إكمال الإجراءات الفنية لتنظيم صندوق طوارئ ورعاية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الحاجة للحصول على موافقة من مجلس النواب، سنقوم سويًا باستكشاف التفاصيل الرئيسية حول هذه الفرصة في عام 2024.

حقيقة إتاحة تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

تمت الانتهاء من إجراءات تنظيم صندوق الرعاية للعمالة غير المنتظمة، حيث أوضح مصدر في تصريحات إعلامية أن الجهات المختصة، بما في ذلك مجلس الوزراء ووزارة العمل ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل بجد لإتمام إجراءات تأسيس وتنظيم الصندوق في أقرب وقت.

وأشار المصدر إلى احتمال صرف منحة بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال عام 2024، بعد إكمال الإجراءات الإدارية لتأسيس الصندوق، وانتظار موافقة مجلس النواب ورئيس الوزراء، مع تصديقها من قبل رئيس الجمهورية، وجاءت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء بإنشاء صندوق رعاية وطوارئ للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم صرف منحة جديدة بقيمة 1000 جنيه لهذه الفئة من خلال هذا الصندوق.

حصر العمال غير المنتظمين

تتابع وزارة العمل عمليات حصر العمال غير المنتظمين في مختلف محافظات البلاد، عبر مديريات العمل المحلية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لهم، بهدف توفير الرعاية الملائمة، حتى الآن، تم تسجيل حوالي 350 ألف عامل غير منتظم بشكل رسمي في سجلات مديريات العمل بالمحافظات، ووفقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 في القطاع الخاص، تُقدم الدولة منحًا دورية متنوعة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا، تتضمن منحًا لبداية العام الدراسي وللأعياد وللمولد النبوي الشريف، وتتراوح قيمتها بين 300 و 500 جنيه.