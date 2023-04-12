من المُتَوَقَّع بث حلقة جديدة من مسلسل المؤسِّس عُثْمان الموسم الرابع هذا الأُسْبُوع على قناة ATV التركيّة، حيث ينتظر محبِّي الدراما التاريخيَّة حلقة 121 من الجُزْء الرابع لمسلسل المؤسِّس عُثْمان، وجاء ذلك بعد إطلاق الإعلان الأول والثاني للحلقة المرتقبة، إذ يشتهر مسلسل المؤسس عثمان كواحد من المسلسلات التاريخية الشهيرة في الوطن العربي والإسلامي، يأتي مسلسل المؤسس عثمان كإضافة إلى سلسلة الأحداث المشهورة في مسلسل قيامة أرطغرل، فما زال الموسم الرابع من مسلسل المؤسِّس عثمان قيد العرض وقد نفذ 11 حلقة منه، وتبقى 11 حلقة فحسب لانتهاء هذا الموسم، نقدم لكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 الموسم الرابع والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

في بداية الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان، كانت الأحداث مذهلة، حيث دخل عثمان مدينة القسطنطينية بسلاسة ونقذ الإمبراطور البيزنطي من المؤامرة التي كانت تستهدف قتله وتعيين كانتاكوزانوس امبراطورًا جديدًا، ومع ذلك، يواجه عثمان تحديًا مع هذه الخطة التي قد تعرقل نجاح فتوحاته في قلاع ومدن الإمبراطورية البيزنطية المجاورة لمقره في مدينة سوغوت، التي شيدها والده الغازي أرطغرل.

في الموسم الحالي من المسلسل، تم التركيز على صراع شديد بين عثمان والقائد أولوف الذي تحدى عثمان ونجح في استيلاء إحدى قلاعه. بالإضافة إلى ذلك، تشارك المغول أيضًا في الأحداث وتظهر قوتهم،وصل الزعيم نايمان مع جيشه إلى منطقة الدولة السلجوقية، وفرض عليهم ضرائب شديدة التكاليف التي أثقلت كاهل حكام القبائل التركمانية.

واجه القائد عثمان نايمان بذكائه السياسي، بعد أن ذهب إليه في معسكره وأشار إلى انضمامه لفريقه ثم جمع العديد من المعلومات المهمة قبل الفرار من المنطقة. هذا جاء بعد أن كشف السيد بايندر عن خطة عثمان للقائد نايمان.

حصل عثمان على معلومات خطيرة بشأن الدولة التي يسعى نايمان إلى إنشائها في أرض الأتراك، حيث استطاع الحصول على ختم القائد جنكيز خان المعظم من المغول، والذي يعتبر هذا الختم وسيلة لجمع قوى المغول تحت رئاسة حامله، والقيام بغزو العالَم وإحراز سيطرة مشروطة على المدن المجاورة، باستخدام أساليب قوية وفرض أوامر للسادة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 الموسم الرابع والقنوات الناقلة

سيتم عرض حلقة الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان رقم 121 على قناة ATV التركية غدًا الإثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يجري ترجمة الحلقة 121 من مسلسل المؤسس عثمان في منتصف ليل الإثنين على منصة موقع النور المشهور، والذي حصل على حقوق ترجمة هذا المسلسل في جميع مواسمه الأربعة.

تبث الفضائيات الحلقة رقم 121 من مسلسل “قيامة عثمان” يوم الخميس، في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر وفي منتصف الليل بتوقيت مكة المكرَّمة.

تردد قناة ATV لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان