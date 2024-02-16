التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2024 عبر موقع وزارة الأوقاف وشروط أداء مناسك الحج لهذا العام

العديد من المواطنين والمقيمين في دولة المغرب يبحثون في الوقت الحالي عن خطوات التسجيل في قرعة الحج المخصصة لعام 2025، وذلك بعد أن قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بقرعة الحج، وأوضحت أيضا للمواطنين أنه متاح التسجيل في قرعة الحج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن يكون التسجيل تحت بند من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها من قبل الأفراد الذين يرغبون في التسجيل.

التسجيل في قرعة الحج في المغرب

يتساءل بعض الأشخاص في دولة المغرب عن خطوات التسجيل في قرعة الحج في المغرب، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوضيح مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي لابد من اتباعها ليتم التسجيل في قرعة الحج، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:

في الخطوة الأولى لابد من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بدولة المغرب.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب النقر على زر إنشاء حساب ومن ثم يتم جميع البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب، وهذا يكون في المكان المخصص لذلك.

بعد التأكد من إنشاء الحساب يتم النقر على زر تسجيل الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة استمارة التسجيل الإلكتروني للحج للعام 2025.

في الخطوة الأخيرة يتم فيها إدراج كافة الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة وأيضا الصور الفوتوغرافية ثم الضغط على زر إرسال الاستمارة.

شروط تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج

هناك العديد من الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المواطنين الذين يريدون التسجيل في قرعة الحج الخاصة بعام 2025، وهذه الشروط تكون جميعها كالتالي: