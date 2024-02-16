2024 Tawdif.men.gov.ma.. رابط نتائج مباراة التعليم دورة فبراير عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب في كافة المراحل

تم الانتهاء من مرحلة الإختبارات الكتابية والعلمية لمباراة التعليم 2024 في المغرب، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائج كتابي مباراة التعليم دورة فبراير 2024، جميع الجهات قريبا وقد اصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بيانا رسميا، يؤكد فيه نتائج مباراة التعليم الكتابي في المملكة المغربية، وسيتم اعلان مرحلة الكتابي لمباراة التعليم بالتعاقد في جميع الجهات المغربية.

نتائج كتابي مباراة التعليم 2024 جميع الجهات

وتهدف هذه المباراة إلى توظيف مجموعة من المعلمين للعمل في المدارس العمومية في المغرب، وقد تم تقديم الاختبارات الكتابية والعلمية، للمتقدمين الذين تم اختيارهم من بين العديد من المترشحين في مرحلة الانتقاء الاولية، وبعد الانتهاء من عملية التصحيح والتقييم، ستتم الان الإعلان عن النتائج النهائية للمترشحين، الذين تم قبولهم للمرحلة الشفوية من المباراة.

لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2024 men.gov.ma

ومن الجدير بالذكر انه سيتمكن جميع المترشحين، من الاطلاع على لوائح المقبولين للمرحلة الشفوية بسهولة وبشكل إلكتروني، ستكون النتائج متاحة عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، حيث يمكن للمترشحين ادخال بياناتهم الشخصية والاطلاع على النتائج بسهولة ويسر، سيتم اعلان الاسماء الناجحة ولوائح المقبولين في الشفوي وفقا لترتيب النتائج.

Tawdif.men.gov.ma لوائح المقبولين لاجتياز شفوي مباراة

باعتبارها خطوة هامة في عملية التوظيف التعليمي، فإن إعلان نتائج مرحلة الكتابي يعد لحظة مهمة للمترشحين ومناسبة للاحتفال والترقب، ستمنح النتائج الناجحين الفرصة للمضي قدما في المراحل التالية من المباراة، وخوض الاختبار الشفوي، انها فرصة للمترشحين لتحقيق احلامهم في العمل التعليمي والمساهمة، في بناء مستقبل التعليم في المغرب.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الكتابي 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الكتابي في المغرب 2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية على الإنترنت.

انقر على علامة التبويب “مباراة التعليم”.

بعد ذلك، انقر على “نتائج مباراة التعليم”.

حدد الجهة التي قدمت فيها لاختبار التعليم.

ادخل رقم التسجيل الخاص بك في المباراة.

انقر على زر “بحث”.

بعد القيام بذلك، ستتمكن من الاطلاع على نتائج مباراة التعليم الكتابي لعام 2024 في المغرب، يرجى ملاحظة انه قد يتطلب بعض الوقت لظهور النتائج بعد البحث، لذا ينصح بالانتظار، لبضعة ايام قبل الاستعلام مرة اخرى في حالة عدم وجود النتائج الفورية.