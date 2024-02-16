ماتش الأهلي وبلوزداد.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد على النايل سات بجودة عالية HD
تزايد معدلات البحث في الفترة الأخيرة على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد وخاصة من مشجعين كرة القدم، حيث أنها تعد من أهم المباريات وقد تم توضيح أنها من أهم المباريات حيث أنه قد تم تأجيل المباراة منذ الدورة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وقد تم التوضيح بأنه يتم لعب المباراة في يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، سيتم توضيح كافة التفاصيل في السطور التالية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد
يتساءل العديد من مشجعي كرة القدم على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد حتى يتم متابعة المباراة في الموعد المحدد لها، وقد تم توضيح الاتي:
يمكن متابعة المباراة علي قناة بين سبورت 4، وأيضاً يتم بثها على منصة تود، كل ما عليك تحميل القناة على الهاتف الخاص بك، وتثبيته ويتم مشاهدة المباراة بدون تقطيع.
تردد قناة الجزائرية الأرضية
تعتبر قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات التلفزيونية التي يمكن الاستعانة بها في مشاهدة المباراة، ويتم التساؤل على تردد القناة وهي كالتالي:
- يتم عرض المباراة على قناة الجزائرية الأرضية من خلال التردد التالي 11680 على النايل سات. معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: ¾ الاستقطاب: أفقي.
- كما يمكن تحميل القناة أيضاً على قمر هوت بيرد من خلال 12577 معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4. الاستقطاب: أفقي.
- وقد تم التأكيد على أنها من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي وسيتم البدء في المباراة بداية من الساعة 9 مساءً في القاهرة، ويمكن متابعتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
- وقد تم التنبؤ بأن المباراة من أكثر المباريات المهمة والقوية بالنسبة للنادي الأهلي، وتضم المباراة عدد كبير من اللاعبين المهمين وقد تم التجهيز بطريقة جيدة حتى يتم الوصول إلى الدور الرابع.