الآن PDF ⭕️ نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 العراق جميع المحافظات nataegna

تعتبر نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي في العراق من أهم الأحداث التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، فبعد جهود كبيرة قام بها الطلاب في أداء امتحاناتهم وانتهاء عمليات التصحيح والتدقيق، تأتي هذه النتائج لتكون علامة فارقة في مسيرة تعليمهم، في هذا المقال عبر موقع البديل سنسلط الضوء على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 في العراق وسنقدم لكم رابط تحميل النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 بالعراق

لتسهيل عملية الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 في العراق، قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمة الاستعلام عبر موقعها الرسمي، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية (epedu.gov.iq).

بمجرد الوصول إلى الموقع ستجد رمز التحقق المرئي الذي يجب عليك إدخاله للدخول إلى الموقع الإلكتروني.

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية ستجد خيار نتائج امتحانات الدور الأول التمهيدي قم بالنقر عليه.

بعد ذلك ستحتاج إلى إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

انقر على استعلام لأظهار النتيجة.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق نتائجنا

بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يمكنكم أيضًا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 في العراق عبر موقع نتائجنا، اتبع الخطوات التالية للوصول إلى النتائج:

قم بزيارة موقع نتائجنا (nataegna.com) على الرابط التالي: (رابط موقع نتائجنا).

قم باختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على زر “عرض المقبولين”.

ستظهر لك قائمة PDF بأسماء الطلاب المقبولين في الامتحانات.

قم بالنقر على اسمك لعرض النتيجة وتحميلها.

ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدور التمهيدي 2024 في المحافظات التالية: الأنبار، الرصافة، القادسية، الكرخ، المثنى، ديالى، صلاح الدين، كربلاء المقدسة، كركوك، نينوى، واسط.

في الختام أوضحنا لكم كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا ووفرنا لكم رابط مباشر لاستخراج النتيجة الآن بالأسماء والرقم الامتحاني، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية المستقبلية.