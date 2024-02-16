تحميل PDF⭕️ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي

من المقرر أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 خلال شهر فبراير، هذه المنحة تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، وسوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية وذلك لضمان التسهيل والوصول السهل للمواطنين، في هذا المقال عبر موقع البديل سنتناول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وشروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من هنا. سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية. انقر على الدفعة السابعة التي ترغب في الاستعلام عنها. سوف تظهر لك قائمة بأسماء مشمولي الرعاية الاجتماعية. يمكنك تحميل الملف النصي بصيغة PDF.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطًا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل ما يلي:

الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. العمر المناسب: يجب أن يكون عمر المتقدم بين 16 و55 سنة، بينما يجب أن يكون عمر النساء بين 18 و55 سنة. حساب بنكي: يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي. عدم وجود سجل تجاري: يجب ألا يكون المتقدم ممتلكًا لسجل تجاري باسمه. عدد أفراد الأسرة: يشترط أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم 4 أفراد. بطاقة الهوية الوطنية: يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية العراقية للتحقق من الهوية. عدم امتلاك أصول ثمينة: يجب عدم امتلاك المتقدم أصولًا ثمينة أو عقارات بقيمة عالية. التسجيل السابق: يشترط أن يكون المتقدم مسجلًا سابقًا في الشؤون الاجتماعية.

منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 تعد فرصة للأشخاص المحتاجين في العراق للحصول على الدعم المالي، يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالمنحة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يتم توفير ملف PDF يحتوي على جميع الأسماء، ويجب على الراغبين في الحصول على الدعم التأكد من استيفاء شروط الحصول عليه، نأمل أن تساهم هذه الدعم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة في العراق.