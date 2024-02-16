“هتجيب السيارة اللي نفسك فيها”.. الشروط المطلوبة للحصول على قرض من بنك فيصل الإسلامي لشراء سيارة + والأوراق المطلوبة.. هتقسط براحتك

تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن الشروط المطلوبة للحصول على قرض من بنك فيصل الإسلامي لشراء سيارة، حيث يمنح لك هذا القرض إمكانية شراء سيارة بالتقسيط ولكن بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا القرض تقوم بعض البنوك بتقديمه ولكن بعد التأكد من توافر كافة الشروط في الشخص المستفيد، بالإضافة إلى ذلك يقدم البنك يقدم أيضا خدمة الحصول على قروض أخرى بطريقة لا تتعارض مع الدين الإسلامي وأحكام الشريعة ومن هذه القروض؛ منحة تمويل السيارات وإمكانية شراء بعض الوحدات السكنية، وذلك لمساعدة غير المقتدرين على شراء سيارات أو امتلاك وحدات سكنية.

شروط شراء سيارة من بنك فيصل الإسلامي

قام بنك فيصل الإسلامي بعرض مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض شراء سيارة جديدة، وجاءت الشروط كما يلي:

يجب ألا راتب الشخص عن 3000 جنيه مصري.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب دفع كافة المصاريف الإدارية المطلوبة وهي 0.5٪؜ من مبلغ التمويل، وهذه الرسوم تسدد مرة واحدة فقط خلال مدة التسديد.

يمكنك تسجيل السيارة باسم أحد أقاربك من الدرجة الأولى، وذلك في حالة عدم قدرتك على تسجيلها باسمك.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شراء السيارة

قام بنك فيصل بوضع مجموعة من الأوراق والمستندات يجب توافرها لدى كل من يرغب في الحصول على قرض شراء سيارة، وهذه الأوراق كالتالي: