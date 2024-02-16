“اعرف هتقبض مرتبك امتى”.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير2024 + حقيقة صرف الزيادة الجديدة 2024 للعاملين في الدولة.. الموظفين طايرين من الفرحة

زادت عمليات البحث من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية لمعرفة موعد صرف مرتبات فبراير والزيادة الجديدة 2024 للعاملين في الدولة، حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن المواعيد المخصصة لصرف مرتبات العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، وسوف نتعرف في هذا المقال عن موعد صرف مرتبات فبراير 2024 وكل ما يخص الزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ينتظر الكثير من المواطنين العاملين في الدولة موعد صرف المرتبات لشهر فبراير 2024 وسوف يتم صرف المرتبات يوم 21 فبراير الجاري، ويستمر الصرف حتى يوم 27 من شهر فبراير، بالإضافة إلى موعد تطبيق الزيادة التي قام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها قبل أيام عن زيادة الحد الأدنى للأجور لمبلغ 6000 جنيه مصري وذلك بنسبة 50%، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه مصري، ويختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة في شهر مارس 2024.

جدول مرتبات مارس 2024 بعد الزيادة

سوف يتم تطبيق الزيادة للعاملين في الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية في مارس 2024، وتكون كما يلي: