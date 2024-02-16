“اخلصي من زن عيالك”.. تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. بيضربوا في بعض

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة توم وجيري، حيث نالت القناة إعجاب عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي، وتعد القناة من أشهر قنوات الأطفال حيث تعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية على مدار 24 ساعة، وأصبحت القناة من أكثر القنوات مشاهدة من قبل الأطفال، ومن أهم ما يميزها أنها تعرض كرتون القط والفار بشكل يومي وهو من أشهر المسلسلات الكرتونية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة تون وجيري 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الاستمتاع بقناة توم وجيري والاستمتاع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تقدمها القناة وإليكم المعلومات التالية لتنزيل القناة:

التردد الخاص بالقناة: 11179.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري الجديد 2024 على التلفاز

يمكنك تنزيل قناة توم وجيري والاستمتاع بما تقدمه على مدار اليوم ومشاهدة الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال وخطوات تنزيل القناة كما يلي: