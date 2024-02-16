“الحقي خزني مايه بسرعة”.. قطع المياه لمدة 24 ساعة عن هذه المناطق يوم الجمعة.. شوف لو أنت منهم

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الساعات الماضية بأسيوط والوادي الجديد بالإعلان عن قطع المياه يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، وسوف يستمر انقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ووضحت شركة المياه والصرف الصحي عن سبب انقطاع المياه عن منطقة الوليدية بأسيوط، وذلك بسبب كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة قطر 900مم GRP وحدث ذلك بسبب انفجار، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

موعد قطع المياه عن منطقة الوليدية بأسيوط

قام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط المهندس علي الشرقاوي بالإعلان عن بداية أعمال الإصلاح من الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير 2024، وسوف تستمر هذه الأعمال حتى الساعة 8 مساء يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، وسوف تستمر الأعمال لمدة 24 ساعة متواصلة.

أماكن قطع المياه بأسيوط الجمعة الموافق 16 فبراير 2024

وضح المهندس الشرقاوي أن أعمال الإصلاح سوف يتم عنها قطع المياه في منطقة الوليدية التي توجد في شرق أسيوط، وسوف يؤدي إلى ضعف المياه بقرى بحري مركز أسيوط منها؛ منقباد، ونجع سبع، بني حسين، والعزب التابعة لهذه القرى.

قرارات شركة المياه

قامت شركة المياه بإخبار عملائها الموجودين في هذه المناطق التي توجد بها أعمال إصلاح بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة التي أعلنت عنها الشركة، وقامت الشركة أيضا بالإعلان خلال بيان رسمي لها على توافر جميع وسائل التواصل للإبلاغ عن احتياج المياه، وذلك من خلال الاتصال بأي تليفون أرضي على رقم الخط الساخن 125، أو من خلال أي محمول على الرقم 01280733990.