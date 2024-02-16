الآن.. تردد قناة ماجد 2024 الجديد Majid kids tv على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر الفضائية الشهيرة ماجد للأطفال هي من أهم وأشهر الفضائيات التي حققت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد أن شهدت نسبة عالية من المشاهدة، ولذلك يبحث الكثيرون عن ترددها الجديد والذي يعد من أهم البيانات التي تساعد على ضبط القناة وظهورها على الجهاز واضحة وبدون تشويش من خلال السطور الآتية من التقرير نتعرف بالتفصيل على طريقة لضبط تلك القناة على التلفاز والإحداثيات الجديدة والتي يجب أن يتم تدوينها وذلك حتى تكون القناة واضحة حتى يظهر البث الخاص بها بدون أي تقطيع أو تشويش حيث نعرض التردد الخاص بها على نايل سات.

تردد قناة ماجد 2024

نتابع من خلال تلك الفقرات القادمة البيانات الخاص بتردد القناة ماجد الشهيرة والتي تقم محتوى متنوع ومستمر على مدار اليوم للأطفال، والتردد نذكر كل إحداثياته على القمر الصناعي نايل سات من خلال الآتي:

التردد: 12467

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.

طريقة ضبط قناة ماجد على أجهزة الاستقبال

من الممكن أن يستمتع الأطفال بمتابعة قناة ماجد على التلفاز وذلك من خلال اتباع تلك الإحداثيات التي قد سبق ذكرها، حيث يمكن اتباع تلك الخطوات الآتية حتى يتم ضبط القناة لمتابعتها بوضوح وجودة صوت وصورة عالية:

يتم التوجه للجهاز والانتقال إلى القائمة الخاصة بإعدادات ثم لانتقال إلى مربع وأيقونة تركيب يدوي.

الخطوة التالية تكون بكتابة التردد السابق الخاص بقناة ماجد وكتابة كل البيانات ومن بينها معامل تصحيح الأخطاء وتحديد الاستقطاب والقمر الصناعي وهو النايل سات.

بعد مراجعة كل البيانات يتم البحث عن القناة وستظهر على الفور ويمكن تقريب القناة حتى يسهل الوصول لها على التلفاز بعد أن يظهر اسم القناة ويتم نقر زر أوكي.

أشهر برامج قناة ماجد 2024

تقدم القناة الشهيرة ماجد العديد من البرامج التي من الممكن للأطفال متابعتها ومن بينها ما يلي في تلك الفقرات المقبلة:

برنامج علماء المسلمين.

برنامج الوسادات الطريفة.

الروبوت العارف.

برنامج الدببة الصغار.

برنامج فريق الجراء.

برنامج زورو.

برنامج فادي بائع الحليب.