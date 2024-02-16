“الحق خزن قبل رمضان”.. قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية الزيت والأرز اليوم الجمعة 16/2/2024 في الأسواق المصرية.. اعرف كيلو السكر بكام

يبحث الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار السلع الغذائية الأساسية لكي يقوموا بتلبية احتياجاتهم الغذائية من أرز وسكر زيت، وذلك مع حلول شهر رمضان الكريم، وتصل زجاجة الزيت اليوم إلى 98.89 جنيه مصري، ويصل سعر كيلو السكر اليوم إلى 41.49 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة أسعار السلع الغذائية المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم الجمعة 35.54 جنيه مصري للكيلو.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم الجمعة 57.54 جنيه مصري.

سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم الجمعة 30.22 جنيه مصري.

سجل سعر زجاجة زيت عباد الشمس اليوم الجمعة 98.89 جنيه مصري للتر الواحد.

سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الجمعة 41.49 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو المكرونة اليوم الجمعة 30.38 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو العدس اليوم الجمعة 71.34 جنيه مصري.

سجل سعر زجاجة زيت الذرة اليوم الجمعة 120.7 جنيه مصري.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة 145 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الجمعة 85 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 75 جنيه مصري.

سجل سعر البيضة اليوم الجمعة 6.1 جنيه مصري.

أخبار السلع الغذائية اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024

قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالإعلان عن اعتماد سبع سلع غذائية أساسية وهم الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول والمكرونة، وتم إضافتهم إلى قائمة السلع الغذائية، وسوف يتم كتابة السعر على كل عبوة وذلك تجنبا لتلاعب التجار بالأسعار وسوف يتم مراجعة هذا الأمر باستمرار.