“متشليش هم لو ضاع منك”.. طريقة استعادة كارت شحن عداد الكهرباء لو وقع منك.. ادخلي بسرعة شوفي الطريقة

في الفترة الماضية تم تحويل عدادات الكهرباء في مصر إلى عدادات تعمل بنظام مسبوق الدفع سواء كودي أو ذكي، ولكل عداد كهرباء كارت شحن خاص به ويتم شحنه بمبلغ من المال كل فترة، وذلك لاستمرار وجود الكهرباء، ولكن مع الوقت قد يتعرض الكارت للتلف أو الضياع، وقامت شركة الكهرباء بإتاحة الطريقة التي يمكن من خلالها استعادة الكارت مرة أخرى بواسطة مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها صاحب العداد، وسوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة استعادة كارت الشحن.

طريقة استخراج بدل فاقد لكارت شحن الكهرباء

قامت شركة الكهرباء بعرض مجموعة من الخطوات التي يجب على جميع أصحاب العدادات الذين قد تعرضوا لتلف كارت الشحن القيام بها بكل سهلة لكي يتمكنوا من استرجاع الكارت مرة أخرى:

يجب على صاحب العداد الذهاب إلى شركة الكهرباء المشترك فيها في المدينة التي يعيش فيها، ثم بعد ذلك يقوم بتقديم طلب استعادة كارت شحن الكهرباء الخاص به.

يلزم تقديم إقرار يذكر فيه فقد أو تلف الكارت.

يجب إرسال مجموعة من الأوراق والمستندات منها؛ كود المشترك، بطاقة الرقم القومي، إقرار يذكر فيه سبب فقد الكارت، إيصال شحن قديم.

يقوم الموظف في شركة الكهرباء بمراجعة كافة الأوراق للتأكد من توافر جميع الإجراءات التي حددتها شركة الكهرباء، ثم يجب تسديد جميع الرسوم المطلوبة.

قيمة الرسوم المقرر دفعها للحصول على كارت شحن كهرباء بدل تالف هي 85 جنيه مصري.

المميزات التي يمتاز بها العداد مسبوق الدفع

هناك مجموعة من المميزات يتميز بها العداد مسبوق الدفع وهي كما يلي: