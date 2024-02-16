موعد برنامج رامز قفل اللعبة على mbc مصر والإعادة.. برنامج رامز جلال في رمضان 2024
الاعلان الرسمي برنامج رامز قفل اللعبة
تعرف على موعد برنامج رامز قفل اللعبة على mbc مصر والإعادة حيث يعود رامز جلال في رمضان 2024 بمقلب جديد والذي تم تصويره في دبي السعودية، وإليك قائمة ضحاياه هذا الموسم.
موعد برنامج رامز قفل اللعبة
من المقرر عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2024 بعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:15 مساء ويمكنك مشاهدة إعادة برنامج رامز قفل اللعبة في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
القنوات الناقلة لبرنامج رامز قفل اللعبة
يعرض برنامج رامز قفل اللعبة على قناة ام بي سي مصر ويمكنك مشاهدته من خلال ضبط التردد التالي:
|القمر الصناعي
|تردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11470
|رأسي
|27500
|5/6
|عرب سات
|11559
|رأسي
|27500
|5/6
فكرة برنامج رامز جلال الجديد
تتمحور فكرة برنامج رامز رمضان 2024 حول استضافة العديد من الفنانين ونجوم الرياضة وصناع المحتوى في مدينة ملاهي وبيت الرعب وتم تصوير البرنامج في مدينة دبي بالسعودية.
ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024
أعلنت بعض المصادر الإخبارية عن قائمة ضيوف رامز جلال في رمضان 2024 وجاءت كما يلي:
- كريستيانو رونالدو.
- النجم عمرو يوسف.
- اللاعب أمام عاشور.
- علي البلهيني.
- حنان مطاوع.
- غادة إبراهيم.
- محمود كهربا.
- اللاعب أحمد عبد القادر.
- الحكم نور الدين.
- رضا عبد العال.
- محمد عبد المنعم.
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