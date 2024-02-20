“إضافات جديدة”… تنزيل تحديث ببجي الجديد 3.1 PUBG MOBILE ونصائح هامة

ينتظر عشاق لعبة ببجي تنزيل تحديث ببجي الجديد 3.1 PUBG MOBILE الذي يحتوي على إضافات كثيرة ومثيرة خاصة في مود “علاء الدين” الذي يتضمن عناصر متميزة مثل “المركبة الفضائية الكبيرة” و”الفانوس السحري”و” السجادة الطائرة” ومجموعة من الأسلحة والمركبات التي تساعد اللاعبين على تحقيق الفوز، وسوف نوضح لكم من خلال المقال إضافات التحديث، ومتطلباته، وطريقة التنزيل، وأهم النصائح للحصول على تجربة لعب أفضل.

إضافات تحديث ببجي الجديد 3.1 PUBG MOBILE

يوفر تحديث لعبة ببجي الجديد “النسخة التجريبية” على إضافات شيقة وجديدة، وأهمها الآتي:

مدينة حديثة تحتوي على رسومات عالية الجودة، ومنطقة للانتظار لتوفير تجربة للاعبين تكون أفضل.

إضافة “صندوق الأمنيات” الذي يتيح للاعبين جميع الأسلحة التي يحتاجون إليها.

السفينة الطائرة الكبيرة، بالإضافة إلى مسار داخل “خريطة ايرنجل”.

“بساط علاء الدين” الذي يستخدمه اللاعبون للتنقل بشكل سريع في اللعبة.

“بدلة التطوير الثلجية” التي يستطيع اللاعبون تطويرها فيما بعد.

تنظيم “معارك قصيره” مدتها 10 دقائق.

طريقة تنزيل تحديث ببجي الجديد

يمكنك تنزيل تحديث ببجي الجديد الذي يوفر لك مميزات عديدة، وذلك عن طريق الآتي:

إذا كان هاتفك أندرويد يمكنك تنزيل التحديث عن طريق متجر جوجل بلاي. إذا كان هاتفك آيفون تستطيع تنزيل التحديث من آب ستور. يمكنك تنزيل تحديث ببجي الجديد عن طريق موقع لعبة ببجي الرسمي.

متطلبات تشغيل تحديث ببجي الجديد 3.1 PUBG MOBILE

يجب أن يحتوي هاتفك على بعض المتطلبات؛ حتى تتمكن من تحميل تحديث لعبة بيجي الجديد، وهي كالتالي:

نظام تشغيل الأندرويد “5.1.1”

نظام الآيفون ” iOS 9.0 أو أحدث”.

المعالج “Snapdragon 425 أو Kirin 650 أو Exynos 7870 أو Apple A9 أو أحدث”.

يجب ألا تقل “ذاكرة الوصول العشوائي” عن 2GB.

نصائح تحسن تجربتك على ببجي بعد تنزيل التحديث

هناك عدة نصائح تساعدك على تحسين تجربتك خلال اللعب بعد تنزيل التحديث الجديد، وأهمها الآتي: