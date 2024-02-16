زيادة قبل رمضان 50%.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة
مع قرب انتهاء شهر فبراير ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين عبر محركات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهل يتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم الذي يستهل فلكيا في 11/3/2024 من هذا العام الجاري، لذلك موضح لكم خلال السطور التالية عن الموعد الصرف والزيادات التي صرح بها الرئيس السيسي.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
الجدير بالذكر أنه تم الإعلام عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 من قبل وزارة المالية، والتي من المتوقع أنها ستسهل يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس 2024 بالإضافة إلى الزيادات التي تم توجيهها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادات الحد الأدنى للأجور للأطباء والممرضين والعاملين في الجهاز الإداري الهيئات الاقتصادية والحكومية، وهذه تعتبر من أكبر الحزم الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن أفراد الشعب.
هل يتم تبكير مرتبات شهر مارس 2024؟
على الرغم من تزايد البحث حول تبكير مرتبات شهر مارس 2024 عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، ليتم صرفها قبل استهلال الشهر الكريم الذي يستهل فلكيا يوم الإثنين الموافق 11/3/2024، إلا أنه لم تصدر أي قرارات من قبل وزارة المالية بتبكير مرتبات شهر مارس، لذلك من المتوقع أنه يتم صرف المرتبات بالزيادات الجديدة التي وجهها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل في المواعيد التي حددتها وزارة المالية من قبل.
جدول مرتبات شهر مارس 2024
الجدير بالذكر أن وزارة المالية حددت موعد صرف مرتبات شهر مارس لهذا العام لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي سيتم في خمسة أيام في الفترة من 21 مارس حتى 27 مارس، ويتمثل الصرف في الصورة التالية:
- الخميس الموافق 21 مارس 2024 أول يوم لصرف مرتبات شهر مارس.
- الأحد 24 مارس 2024 ثاني يوم للصرف.
- الإثنين 25 مارس 2023 ثالث أيام الصرف.
- الثلاثاء 26 مارس 2024 رابع يوم لصرف مرتبات شهر مارس.
- الأربعاء 27 مارس 2024 خامس يوم لصرف مرتبات شهر مارس.