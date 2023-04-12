يترقب الكثير من الناس في مختلف بقاع الأرض مسابقة الحلم التي ينظمها المعروف صحافي مصطفى الآغا عبر قناة MBC، إذ تُعَدُّ هذه المسابقة واحدة من أشهر المسابقات في جميع أنحاء العالم، نظرًا لأنها توفِّر جوائزًا ضخمة وكبيرة على الإطلاق مجرد إرسال كلمة “حلم” عبر رسائل نصية قصيرة تُكَوِّن لكِافَّة بلدان التي يتيح اشتراك بها، تبدأ بالرد على أسئلة عامة للمشاركة في سحب ثلاث جوائز خلال هذه الفترة، وستكون متاحة لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 في شهر رمضان لجميع الدول العربية والدخول في السحب على 3 جوائز بمشاركة واحدة، تابعونا.

برنامج مسابقة الحلم 2023

تنتظرك العديد من المفاجآت خلال هذا الشهر المبارك، كما أعلن الصحفي مصطفى الآغا على حسابه الرسمي في تويتر. وأوضح الصحفي في فيديو تم تسجيله على حسابه أن اشتراك المشارك في المسابقة خلال هذا الأسبوع وحتى يوم 13 أبريل سيربح فرصة لخوض ثلاث جوائز مختلفة، هذه الجوائز أمر خيالي ولا يمكن تصديقها.

تم تحديد يوم الخميس لجائزة بقيمة 100 ألف دولار للفائز في السحب. يمكن الاشتراك في مسابقة السحب على مبلغ قدره 100 ألف دولار في نهاية شهر الخميس. تمنح جائزة السحب على مليون دولار فرصة للفائز بالحصول على المبلغ الكامل، وهي تعتبر الجائزة الأكثر أهمية وتعطى مرة في السنة.



أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 في شهر رمضان لجميع الدول العربية والدخول في السحب على 3 جوائز بمشاركة واحدة

يمكنك أن تشترك في مسابقة الحلم بمعرفة الرقم المخصص لبلد إقامتك، والذي يعطى من قبل لجنة المسابقة بعد ذلك، ترسل كلمة حلم أو Dream من رقم بلدك، وترسل إجابتك الصحيحة من نفس الرقم، عندما تتأهل، سَتُضاف إلى قائمة السحب على جائزة قدرها 100 ألف دولار، وسيتم الإعلان عن الفائز في يوم الخميس، وستقوم إدارة المسابقة بالتواصل مع الفائز بشكل مباشر على الهواء لإعطائه خبر سعيد بحصوله على هذه الجائزة الخيالية.

يُمكن الانضمام إلى مسابقة الحُلم 2023 عن طريق الأرقام التالية.

يُمكن التسجيل في مصر عن طريق إرسال الرقم 95458 و 95450 إلى شبكة فودافون واتصالات وأورانج، بالإضافة إلى الشركة وي التي يتم استخدام الأرقام 95458 و 95450.

يمكن للأفراد الإماراتيين المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم 6070 من خلال شبكة اتصالات “اتصالات”.

يمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج “الحلم” داخل الكويت الاتصال على الرقم 4141 من خلال شركة GSM.

يمكن لسكان المملكة العربية السعودية الاشتراك في خدماتنا عن طريق الاتصال بأرقام محددة لشركات الاتصالات المختلفة؛ حيث يُمكن الاشتراك عبر رقم 858888 من STC، أو رقم 755505 من زين، أو رقم 300300 من Virgin، وأخيرًا رقم 313131 من Lebara.

يمكن للأردنيين المشاركة في مسابقة الحلم بإرسال رسالة على رقم 98880 من شركة أورانج.

يمكن للأفراد في سلطنة عمان الانضمام إلى المسابقة الحالمة من خلال إرسال رسالة نصية SMS إلى رقم 90434 المتاح من شركة GSM.

يمكن للأفراد في العراق الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من خلال إرسال رقم 2770 أو الاتصال بالرقم 2266.

يمكن الانضمام إلى مسابقة الحلم 2023 من البحرين عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الأرقام 94000 و 98885.

يمكن الاشتراك في برنامج الحلم من سوريا عن طريق الاتصال بالرقم 1555.

يمكن للأشخاص المقيمين في لبنان الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال بالرقم 008821622775627.

يُمكن الإشتراك بالخدمة في تونس بإرسال رسالة نصية إلى رقم 85819 عبر شركة تونس الاتصالات.

للمشاركة في مسابقة الحلم 2023 من أي مكان في العالم الاتصال على رقم 0088216101092 أو على رقم 00821622775627.

جوائز مسابقة الحلم 2023 في شهر رمضان

يقدم برنامج مسابقة الحلم جوائز مالية هائلة، وهو يعتبر حلم كبير لجميع المواطنين حول العالم، يقدم البرنامج جوائز أسبوعية وشهرية بشكل مستمر، إضافة إلى جائزة الفوز الكبرى التي تكون في نهاية المطاف. وتشمل جوائز المسابقة مبالغ نقدية كبيرة.