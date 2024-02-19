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“Comment faire”… خطوات إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائري للتسجيل والاستفادة من خدمات الوزارة
تعتبر طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائرية وأهم الخدمات المتاحة لك والتي عادة ما تمثل أهم الخدمات الحكومية التي في يحتاج المواطن إلى استخراجها في أسرع وقت ممكن سواء للإلتحاق في عمل ما أو الانضمام إلى مؤسسة تعليمية ما وغيرها الكثير.
إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائري
يمكن إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائري 2024 بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى:
- الدخول على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل.
- الضغط على زر استمارة الدخول.
- استيفاء بيانات التسجيل في الاستمارة.
الطريقة الأولى:
اللجوء إلى المحكمة المختصة ببحث الأمر، والذهاب إلى الموظف المختص بمنح الاستمارات الخاص بفتح الحسابات على الموقع، وكتابة كافة البيانات المطلوبة والموضحة في الاستمارة.
خدمات موقع وزارة العدل الجزائرية 2024
يقدم موقع وزارة العدل الجزائرية 2024 العديد من الخدمات الهامة التي قد يحتاجها المواطن في أي عمل قد يجريه دون الحاجة إلى الانشغال بالتعامل مع المصالح الحكومية وموظفيها، وذلك مثل:
- إعداد ما يعرف بالصحيفة الجنائية أو الفيش والتشبيه والتي يذكر فيها جميع سوابق المستخدم من جرائم بمختلف أنواعها.
- الحصول على شهادة بجنسبة المستخدم.
- التأكد من الوثائق الإلكترونية وما إن كانت من مصدر موثوق أم مزورة.
- إجراء العديد من التعديلات على الحالة المدنية سواء للخطأ في اعدادها من البداية أو لورود تحديث عليها.
- إعداد المرسوم الخاص بالتجنس امتلاك نسخة منه.
- متابعة أخر المستجدات الخاصة بالقضايا بجميع انواعها المتعلقة بالمستخدم.
- إجراء ما يعرف بسحب القضايا والذي لا يتم إلا من خلال المحامين المعتمدين.
- إمتلاك ما يعرف بتحقيق الشخصية المهنية البيومترية.
- الانضمام إلى التدريبات الاون لاين التي تجريها وزارة العدل من وقت لآخر.