“Comment faire”… خطوات إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائري للتسجيل والاستفادة من خدمات الوزارة

تعتبر طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائرية وأهم الخدمات المتاحة لك والتي عادة ما تمثل أهم الخدمات الحكومية التي في يحتاج المواطن إلى استخراجها في أسرع وقت ممكن سواء للإلتحاق في عمل ما أو الانضمام إلى مؤسسة تعليمية ما وغيرها الكثير.

إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائري

يمكن إنشاء حساب على موقع وزارة العدل الجزائري 2024 بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى:

الدخول على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل .

. الضغط على زر استمارة الدخول.

استيفاء بيانات التسجيل في الاستمارة.

الطريقة الأولى:

اللجوء إلى المحكمة المختصة ببحث الأمر، والذهاب إلى الموظف المختص بمنح الاستمارات الخاص بفتح الحسابات على الموقع، وكتابة كافة البيانات المطلوبة والموضحة في الاستمارة.

خدمات موقع وزارة العدل الجزائرية 2024

يقدم موقع وزارة العدل الجزائرية 2024 العديد من الخدمات الهامة التي قد يحتاجها المواطن في أي عمل قد يجريه دون الحاجة إلى الانشغال بالتعامل مع المصالح الحكومية وموظفيها، وذلك مثل: