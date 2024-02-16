الكهرباء هتقطع في شهر الخير في هذا التوقيت .. اعملي حسابك عشان مش تندمي.. مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان

يمكنك معرفة مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان، حيث أعلن مسؤول بارز في شركة الكهرباء القابضة خلال الساعات الأخيرة عن جدول انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، وقد كشف عن تفاصيل خطة تخفيف الأحمال خلال هذا الشهر، تأتي هذه المعلومات رداً على استفسارات المواطنين حول صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الكهرباء ساعة بدل ساعتين، وأكد المصدر أن تلك التعليمات صدرت من الجهة المختصة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه لن يتم قطع التيار الكهربائي ليلاً خلال شهر رمضان، مع بدء تنفيذ جدول تخفيف الأحمال يومياً من الحادية عشر صباحاً حتى الخامسة مساءً.

مواعيد انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك

أكد المصدر في تصريحات صحفية أن جميع فروع شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في جميع أرجاء البلاد، وتتضمن “شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء”، ستشنُّ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي ابتداءً من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، والذي يتزامن مع الإثنين الموافق 11 مارس 2024، سيتم تنفيذ هذه الخطة يوميًا لمدة ساعة واحدة ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لمدة 6 ساعات يوميًا، ومن المخطط أن تكون خلال فترة النهار فقط.

تخفيف الأحمال بقرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية

أكد المصدر المسؤول أن جداول انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان ستشمل جميع المناطق الريفية والحضرية في محافظات متعددة، وتشمل ذلك “أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، مطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر”.